Захватчики начали "регистрацию" избирателей на ТОТ: что известно

В Запорожской области началась так называемая регистрация граждан для фейковых выборов президента РФ. Речь идет о тех, кто намерен голосовать за пределами своего региона.

Об этом сообщает ЦНС.

В частности, для повышения явки избирателей россияне активно регистрируют на ТОТ собственных гастролеров.

"Кроме того, идет активная регистрация "мертвых душ", чтобы продемонстрировать якобы легальность "выборов" на ТОТ, которые "посещают" участки", – отмечается в сообщении.

Так, российские оккупанты хотят продемонстрировать видимость 80% явки в захваченных регионах.

Ранее говорилось, что на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне глушат мобильную связь. Все дело в том, что они не доверяют местным.

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