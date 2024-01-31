Захватчики начали "регистрацию" избирателей на ТОТ: что известно

Украинцы неохотно поддерживают инициативу.
В Запорожской области началась так называемая регистрация граждан для фейковых выборов президента РФ. Речь идет о тех, кто намерен голосовать за пределами своего региона.
Об этом сообщает ЦНС.
В частности, для повышения явки избирателей россияне активно регистрируют на ТОТ собственных гастролеров.
"Кроме того, идет активная регистрация "мертвых душ", чтобы продемонстрировать якобы легальность "выборов" на ТОТ, которые "посещают" участки", – отмечается в сообщении.
Так, российские оккупанты хотят продемонстрировать видимость 80% явки в захваченных регионах.
Ранее говорилось, что на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне глушат мобильную связь. Все дело в том, что они не доверяют местным.
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