Захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: разрушена гостиница (фото)

По некоторой информации враг нанес удар по гостинице "Аврора".

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому году вечером, 26 августа.

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Об этом сообщил глава города Александр Вилкул.

Он заявил, что спасательные службы и медики работают на городе, чтобы спасти людей.

"Новости плохие, конкретика после отбоя. Все уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей", – сообщил Вилкул.

По некоторой информации враг нанес удар по гостинице "Аврора".

Напомним, ранее сообщалось, что агентство Reuters подтвердило гибель своего сотрудника во время удара по Краматорску.

Кроме того, мы также информировали, что в Днепре во время ракетного удара погиб мужчина, который в последний момент решил проверить воду в сети.

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