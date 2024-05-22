Захватчики нанесли удар по энергообъектам в Сумской области — ОВА

Ведется работа по возобновлению электроснабжения.
Российские захватчики нанесли удары по энергетическим объектам в городах Шостка и Конотоп ударными беспилотниками типа "Шахед".
Об этом идет речь в сообщении Сумской ОВА.
"Враг нанес авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед", по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа", — пишут в ОВА.
На местах "пролетов" работают все необходимые службы, а последствия атаки россиян уточняются.
Ведется работа по возобновлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара.
Напомним, ранее сообщалось, что аналитики ISW объяснили цели последних российских ракетных обстрелов.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.
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