Захватчики нанесли удар по гостинице в Донецкой области: под завалами люди

Российские захватчики нанесли удар по гостинице в городе Николаевка Донецкой области вечером, 7 сентября.

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Об этом заявил начальник Николаевской МВА Владимир Проскунин, информирует Общественное.

Он заявил, что по передним данным, враг ударил по городу тремя авиабомбами. Под завалами могут находиться люди.

"По состоянию на этот час продолжаются поисковые работы, идет разбор завалов гостиницы "Заря", которая была разрушена в результате обстрела в 21.50. Под завалами находятся два человека", — рассказал Проскунин.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове раздался взрыв.

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