Захватчики нанесли удар по Одессе баллистической ракетой с кассетным боеприпасом — ОВА

В результате два человека получили ранения.
Российские захватчики нанесли удар баллистической ракетой с кассетным боеприпасом по Одессе.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Он заявил, что в результате два человека получили ранения.
"Оскольковые ранения получили два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина. В настоящее время они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Кроме того Кипер сообщил, что целью российских террористов стала припортовая инфраструктура.
Напомним, ранее сообщалось, что один человек погиб в результате вражеской атаки на Харьков, количество пострадавших растет.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумской области прозвучал 81 взрыв.
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