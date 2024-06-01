Захватчики нанесли удар по Одессе баллистической ракетой с кассетным боеприпасом — ОВА

В результате два человека получили ранения.

Российские захватчики нанесли удар баллистической ракетой с кассетным боеприпасом по Одессе.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он заявил, что в результате два человека получили ранения.

"Оскольковые ранения получили два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина. В настоящее время они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Кроме того Кипер сообщил, что целью российских террористов стала припортовая инфраструктура.

Напомним, ранее сообщалось, что один человек погиб в результате вражеской атаки на Харьков, количество пострадавших растет.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумской области прозвучал 81 взрыв.

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