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Захватчики не могут обеспечить проведение отопительного сезона на оккупированной Херсонщине — ЦНС

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Захватчики не могут обеспечить проведение отопительного сезона на оккупированной Херсонщине — ЦНС

Отопление / Фото: pixabay.com

Оккупанты не спешат выделять средства на обеспечение прохождения отопительного сезона.

Российские захватчики не могут обеспечить проведение отопительного сезона на оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что это связано с тем, что цены на уголь на ТОТ выросли втрое по сравнению с прошлым годом, а оккупационные администрации до сих пор не спешат выделять дополнительные средства на обеспечение прохождения отопительного сезона.

"Цены на дрова также значительно выросли, что также не позволяет подготовиться к зиме жильцам частных домов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Херсона россияне ищут информаторов среди подростков.

Кроме того, мы ранее информировали, что жителям оккупированных территорий, которые сотрудничают с российскими захватчиками, снизят заработную плату.

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Дата публикации
Просмотры
62
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