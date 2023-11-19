Захватчики не могут обеспечить проведение отопительного сезона на оккупированной Херсонщине — ЦНС

Оккупанты не спешат выделять средства на обеспечение прохождения отопительного сезона.
Российские захватчики не могут обеспечить проведение отопительного сезона на оккупированных территориях Херсонской области.
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
В сообщении указывается, что это связано с тем, что цены на уголь на ТОТ выросли втрое по сравнению с прошлым годом, а оккупационные администрации до сих пор не спешат выделять дополнительные средства на обеспечение прохождения отопительного сезона.
"Цены на дрова также значительно выросли, что также не позволяет подготовиться к зиме жильцам частных домов", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Херсона россияне ищут информаторов среди подростков.
Кроме того, мы ранее информировали, что жителям оккупированных территорий, которые сотрудничают с российскими захватчиками, снизят заработную плату.
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