Захватчики не успеют достроить защитные сооружения для Керченского моста в этом году — Плетенчук

Это уже не первая попытка оккупантов построить защитные сооружения для моста.

Российские захватчики строят у моста через Керченский пролив неизвестное сооружение, однако в этом сезоне они не станут завершить работу из-за погоды.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он заявил, что узнать о том, что именно будут захватчики, можно будет только после завершения строительства.

"Но в этом сезоне, вероятнее всего, они это не смогут сделать, потому что начинается период штормов, и, соответственно, строить в таких условиях будет очень сложно. Это может быть защитное сооружение, очередной переход – выводы делать рано", – рассказал Плетенчук.

Он заявил, что это уже не первая спора россиян построить защитные сооружения для этого моста, но каждый раз они терпели неудачу.

"Увидим, как они пройдут этот период, который начинается осенью и заканчивается весной. Они постоянно пытаются в Керченском проливе что-то новое разместить, построить разнообразные гидротехнические или заградительные сооружения. Но периодически они оказываются на берегу после очередного шторма", — отметил представитель ВМС.

Напомним, ранее сообщалось, что партизаны разведали базу Черноморского флота РФ в Крыму.

Кроме того, мы ранее информировали, что Эрдоган сделал жесткое заявление о возвращении Крыму Украине.

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