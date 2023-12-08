Захватчики ночью обстреляли жилые дома в Харькове: пострадал один человек

Российские захватчики ночью нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадал один человек.

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Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг нанес не менее пяти ракетных ударов по Харькову. Предварительно пострадали несколько жилых домов в разных районах города. Пока что известно об одном пострадавшем человеке. На местах прилетов работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении Терехова.

В свою очередь, глава Харьковской ОВА отметил, что оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову.

Сообщается, что взрывы прогремели в Холодногорском и Шевченковском районах. По предварительной информации, враг обстрелял Харьков ракетами С-300.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве раздавались загадочные и громкие взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Винницкой области произошел взрыв во время воздушной тревоги.

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