Захватчики ночью обстреляли жилые дома в Харькове: пострадал один человек

По предварительной информации, враг обстрелял Харьков ракетами С-300.
Российские захватчики ночью нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадал один человек.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг нанес не менее пяти ракетных ударов по Харькову. Предварительно пострадали несколько жилых домов в разных районах города. Пока что известно об одном пострадавшем человеке. На местах прилетов работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении Терехова.
В свою очередь, глава Харьковской ОВА отметил, что оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову.
Сообщается, что взрывы прогремели в Холодногорском и Шевченковском районах. По предварительной информации, враг обстрелял Харьков ракетами С-300.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве раздавались загадочные и громкие взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Винницкой области произошел взрыв во время воздушной тревоги.
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