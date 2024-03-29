Захватчики обстреливают Украину из оккупированной ЗАЭС — МАГАТЭ

Российские захватчики обстреливают территорию Украины с оккупированной Запорожской атомной станции.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что эксперты организации, находясь на Запорожской АЭС, слышали взрывы.

"Несколько раз звуки, по-видимому, доносились поблизости от объекта, предположительно от исходного артиллерийского огня", — написано в заявлении Гросси.

Инспекторы МАГАТЭ заявили, что ночью 22 и 27 марта слышали вблизи станции стрельбу из стрелкового оружия. Также на станции сработал сигнал воздушной тревоги.

"Вчера на объекте сработала воздушная тревога, из-за чего запланированный визит группы МАГАТЭ на установку сухого отработанного топлива ЗАЭС был отложен до позднего вечера того же дня", — заявил гендиректор МАГАТЭ.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель МАГАТЭ Гросси сделал тревожное заявление о Запорожской АЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры еще раз не пустили экспертов МАГАТЭ в реакторный зал ЗАЭС.

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