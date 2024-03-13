Захватчики обстреляли Мирноград: попали в многоэтажку

В результате попадания ранены.
Российские захватчики вечером, 12 марта, обстреляли город Мирноград в Донецкой области.
Об этом сообщил и.о. начальника Мирноградской МВА Юрий Третяк, информирует Общественное.
"В результате обстрела есть разрушение пятиэтажного многоквартирного дома", — отметил он.
По предварительной информации, по жилому дому в Мирнограде попали баллистическая ракета. В результате попадания ранены.
Напомним, ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате обстрела Херсона.
Кроме того, мы ранее информировали, что стали известны подробности обстрела Харькова.
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