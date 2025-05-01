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- Украина
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Захватчики обстреляли Одесщину баллистическим вооружением
Мониторинговые каналы сообщали о трех ракетах.
Российские захватчики в ночь на 1 мая обстреляли Одесщину баллистическим вооружением.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные предупредили об опасности применения баллистического вооружения на юге страны.
«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!» - говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщили, что враг применил три баллистических ракеты для обстрела Одесщины.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками .
Мы ранее информировали, что РФ пытается забрасывать Украину большим количеством дешевых воздушных средств поражения с целью истощения ПВО .