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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Захватчики обстреляли Одесщину баллистическим вооружением

Мониторинговые каналы сообщали о трех ракетах.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг обстрелял Одесщину

Враг обстрелял Одесщину

Российские захватчики в ночь на 1 мая обстреляли Одесщину баллистическим вооружением.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные предупредили об опасности применения баллистического вооружения на юге страны.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!» - говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили, что враг применил три баллистических ракеты для обстрела Одесщины.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками .

Мы ранее информировали, что РФ пытается забрасывать Украину большим количеством дешевых воздушных средств поражения с целью истощения ПВО .

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