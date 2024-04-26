Захватчики обстреляли Сумщину: погибла женщина

Еще четыре человека получили ранения.

Российские захватчики совершили артиллерийские обстрелы города Белополье Сумского района, в результате чего погибла женщина.

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Об этом идет речь в сообщении Сумской областной военной администрации.

В сообщении указывается, что всего было зафиксировано 5 взрывов.

"Предварительно, в результате обстрела одна женщина погибла, четыре человека получили ранения", — говорится в сообщении.

Также в результате обстрела повреждены помещения медицинского учреждения, многоэтажные и частные дома, торговый центр, помещение банка, гаражные помещения, автомобили, трактор.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики во время атаки на Никополь ранили двух местных жителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова ударили по спасателям в Херсонской области.

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