Захватчики обстреляли Украину и разрушительное наводнение в Конго: главные новости ночи 8 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 8 мая 2023 года:
- Россияне ночью обстреляли Украину: все подробности Читать далее –>
- Конго накрыло разрушительное наводнение: погибли сотни людей Читать далее –>
- Министр образования Сербии подал в отставку на фоне стрельбы в белградской школе Читать далее –>
- Россияне используют новую тактику: Гуменюк предупредила о вероятности ракетных ударов в ближайшие дни Читать далее –>
- Ночная атака "шахедов" на столицу: украинские защитники сбили более 30 дронов Читать далее –>
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