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Захватчики обстреляли Украину и разрушительное наводнение в Конго: главные новости ночи 8 мая

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
9518
Время на прочтение
1 мин
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Захватчики обстреляли Украину и разрушительное наводнение в Конго: главные новости ночи 8 мая

Главные новости ночи 8 мая 2023 года / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 8 мая 2023 года:

  • Россияне ночью обстреляли Украину: все подробности Читать далее –>
  • Конго накрыло разрушительное наводнение: погибли сотни людей Читать далее –>
  • Министр образования Сербии подал в отставку на фоне стрельбы в белградской школе Читать далее –>
  • Россияне используют новую тактику: Гуменюк предупредила о вероятности ракетных ударов в ближайшие дни Читать далее –>
  • Ночная атака "шахедов" на столицу: украинские защитники сбили более 30 дронов Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
9518
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