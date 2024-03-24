Захватчики осуществили массированную ракетную атаку на Львовщину

Во Львове прилеты не зафиксированы.

Во Львовские области во время ракетной атаки было зафиксировано по меньшей мере 20 вражеских ракет.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Он отметил, что. Целью для врага были объекты критической инфраструктуры.

"Предварительно известно, что на наш регион летело около 20 ракет и 7 шахедов. Цель – объекты критической инфраструктуры. Во Львове прилеты не зафиксированы. Известно об обстрелах на Львовщине". – отметил Садовый.

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в России с аэродрома "Оленья" в Мурманской области в воздух поднялась 14 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Кроме того, мы ранее сообщали, что в Польше во время ракетной атаки на Украину в небо поднимали истребители F-16.

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