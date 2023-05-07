Захватчики под предлогом "эвакуации" вывозят население временно оккупированных территорий — Гуменюк

Людей перевозят туда, где враг пытается разместить свою технику и подразделения.

Оккупанты под предлогом "эвакуации" вывозят жителей временно оккупированных территорий в места, где располагаются вражеские военные подразделения, чтобы обеспечить прикрытие.

Об этом сказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Мы видим имитацию заботы о местном населении каждый раз, когда у рашистов немного подгорает. Мы видели такое действие и на правом берегу, когда они активничали относительно перемещения местного населения. Мы наблюдаем это и на левом берегу Херсонщины сейчас, когда видим, что они, проявляя псевдозаботу, пытаются эвакуировать людей глубже — туда, где обустраивают свои рубежи обороны и соответственно пытаются разместить там, по-новому развернуть подразделения и прикрыться местными жителями”, — сказала Гуменюк.

Как добавила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, люди наполняют те места, где враг пытается разместить свою технику и подразделения.

Гуменюк подчеркнула, что оккупанты перевозят жителей Энергодара в Бердянск, однако не считают его самым защищенным местом. Враг хочет убедить в этом всех остальных, якобы "они перевозят население для того, чтобы продемонстрировать, где есть более безопасные места".

Накануне пресс-секретарь Сил обороны юга Украины ответила, зачем оккупанты объявили "эвакуацию" гражданских из Запорожской области.

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