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Захватчики попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4579
Время на прочтение
1 мин
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Захватчики попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области

Фото: Associated Press

Предварительно, в результате "прилета" никто не пострадал.

Во время масштабной атаки Украины в ночь на 16 февраля оккупанты попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Пожар погасили. Детали – позже. Берегите себя. Не игнорируйте сирен", — добавил он..

Напомним, во многих регионах во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы. В большинстве областей Украины уже объявили отбой воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
4579
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