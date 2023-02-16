Захватчики попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области

Предварительно, в результате "прилета" никто не пострадал.

Во время масштабной атаки Украины в ночь на 16 февраля оккупанты попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Пожар погасили. Детали – позже. Берегите себя. Не игнорируйте сирен", — добавил он..

Напомним, во многих регионах во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы. В большинстве областей Украины уже объявили отбой воздушной тревоги.