Захватчики предлагают жителям оккупированных территорий деньги за свидетельство о "преступлениях Украины"

Российские захватчики на временно оккупированных территориях предлагают местным жителям до 100 тысяч рублей за свидетельство о "преступлениях" Украины.

Также читайте Захватчики обстреливают Украину из оккупированной ЗАЭС — МАГАТЭ

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что для этого необходимо написать заявление, что ты или члены твоей семьи, в частности дети, пострадали от обстрелов именно Украины.

"Агитируют писать заявления жителей Мариуполя, Северодонецка, Лисичанского и других городов востока Украины, которые Россия стерла с лица земли при "освобождении", — говорится в сообщении.

Эти заявления потом должны ложиться в нарратив о "преступлениях Сил Обороны", которые по логике российских пропагандистов обстреливали города, которые сами и контролировали.

"То есть ради формирования параллельной реальности россияне цинично обещают деньги людям, которых сами лишили заработка, за то, что те перепишут ответственность за преступления на другую сторону", — отметили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне хотят запретить украинскую литературу на оккупированных территориях, в Москве готовят "закон".

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики усиливают мобилизацию на оккупированных территориях.

Читайте также: