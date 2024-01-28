Захватчики продолжают этнические чистки на оккупированных территориях — ЦНС

Оккупанты совершают обход по квартирам с целью передачи их российским военным.

Российские захватчики проводят системные фильтрационные мероприятия для вытеснения патриотически настроенного населения с оккупированных территорий.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В сообщении указывается, что представители ВС РФ и оккупационных администраций проводят проверки квартир людей, которым запретили въезд на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

"После проведенных предварительно фильтрационных мероприятий оккупанты совершают обход по квартирам с целью передачи их российским военным. Если квартира пуста — она опечатывается и будет передана либо военным высшего звена или россиянам, приехавшим работать в оккупационных администраций. Если в квартирах проживают родственники "запрещенных" – сейчас их просто переписывают для контроля", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что фактически таким образом россияне продолжают искоренять патриотически настроенное население с оккупированных территорий.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала активно вербовать на обучение в военных вузах граждан Беларуси.

Кроме того, мы ранее информировали, что большинство заключенных, воевавших в составе отрядов Шторм Z, не получили выплат, которые им обещало министерство обороны РФ.

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