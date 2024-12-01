Захватчики продвигаются на фронте и оккупировали один населенный пункт — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали населенный пункт Берестки, что на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

Кроме того, аналитики сообщили, что враг продвинулся в районе нескольких других населенных пунктов.

"Враг оккупировал Берестки, а также продвинулся у Масютовки, Лозовой, Желтого, Пушкиного, Дальнего и Благодатного", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт рассказал, как ВСУ уничтожают россиян на Курщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские бойцы уничтожили северокорейский ракетный комплекс.

Читайте также: