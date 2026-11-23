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- Украина
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Захватчики продвинулись на Запорожье, ВСУ отбросили врага на Харьковщине — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись вблизи Верхней Терсы, расположенной в Запорожской области.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
Аналитики заявили, что также было зафиксировано, что Силы Обороны Украины отвергли противника вблизи Устиновки Харьковской области.
«Силы Обороны Украины отвергли противника вблизи Устиновки. Враг продвинулся вблизи Верхней Терсы», — заявили в DeepState.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают попытки прорвать украинскую оборону на востоке и юге Украины.
Мы ранее информировали, что российская армия готовила масштабное окружение украинских военных в Харьковской области, но Силы обороны сорвали этот план.