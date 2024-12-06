Захватчики провели мобилизацию на оккупированных территориях: она провалилась — ЦНС

Захватчики предлагали потенциальным мобилизованным разовым выплатам от 200 до 400 тысяч рублей.

Российские захватчики провели мобилизацию на оккупированных территориях Украины, но провалили ее и не смогли набрать запланированное количество людей.

Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

"Враг планировал набрать в ряды своей армии 10 тыс. украинцев из ТОТ в течение 2024 года, но эти планы реализовать не смогли из-за нежелания местных воевать с Родиной", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что захватчики предлагали потенциальным мобилизованным разовым выплатам от 200 до 400 тысяч рублей, но это не спасло ситуацию.

"По состоянию на начало декабря россиянам удалось рекрутировать около 4 тыс. украинцев и подавляющее большинство из них проживает на оккупированных территориях с 2014 года. Такие низкие показатели стали причиной проверок в оккупационных администрациях, по результатам которых в кремле анонсировали "кадровые решения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты собирают средства в поддержку своей армии в школе на Запорожье.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики заставляют детей на оккупированных территориях присягать на верность РФ.

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