Захватчики провели мобилизацию на оккупированных территориях: она провалилась — ЦНС

Захватчики предлагали потенциальным мобилизованным разовым выплатам от 200 до 400 тысяч рублей.
Российские захватчики провели мобилизацию на оккупированных территориях Украины, но провалили ее и не смогли набрать запланированное количество людей.
Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.
"Враг планировал набрать в ряды своей армии 10 тыс. украинцев из ТОТ в течение 2024 года, но эти планы реализовать не смогли из-за нежелания местных воевать с Родиной", — говорится в сообщении.
В ЦНС заявили, что захватчики предлагали потенциальным мобилизованным разовым выплатам от 200 до 400 тысяч рублей, но это не спасло ситуацию.
"По состоянию на начало декабря россиянам удалось рекрутировать около 4 тыс. украинцев и подавляющее большинство из них проживает на оккупированных территориях с 2014 года. Такие низкие показатели стали причиной проверок в оккупационных администрациях, по результатам которых в кремле анонсировали "кадровые решения", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты собирают средства в поддержку своей армии в школе на Запорожье.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики заставляют детей на оккупированных территориях присягать на верность РФ.
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