Захватчики пытаются скрывать имена коллаборантов, которые с ними сотрудничают.

Во временно оккупированном Мелитополе начали проводить "учебные тренинги" для коллаборантов, работающих в оккупационных администрациях.

Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

В сообщении указывается, что на мероприятии присутствовало 50 коллаборантов, перешедших на сторону врага.

"Организаторами стала платформа российского диктатора "сенеж". Официальной целью учений якобы является развитие лидерства среди рабов. Однако неофициально это координирование действий коллаборантов", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что захватчики пытаются скрывать имена коллаборантов, которые с ними сотрудничают, однако все они известны Силам обороны.

"Каждый "лидер" законная цель и понесет ответственность за свои действия, и лишь время его отделяет с момента расплаты", — добавили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики провели мобилизацию на оккупированных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики собирают средства в поддержку своей армии в школе в Запорожье.

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