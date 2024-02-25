Захватчики проводят подготовку к "выборам" на оккупированных территориях — ЦНС

Оккупанты принимают дополнительные ограничительные меры по гарантии безопасности и недопущению срыва "голосования" украинским подпольям.

Российские захватчики на оккупированных территориях продолжают проводить подготовительные мероприятия по проведению так называемых выборов президента РФ.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что в контексте этого, оккупационные власти с начала текущего месяца основное внимание сосредоточивают на обеспечении "избирательных прав" представителям российско-оккупационных войск на оккупированных территориях.

"Также, центральная избирательная комиссия РФ досрочно согласовала вопрос голосования представителей РОВ на конец текущего месяца. По оперативным данным, оккупанты смогут "проголосовать" через выездные и стационарные "избирательные участки" в специально отведенное время", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты принимают дополнительные ограничительные меры по гарантии безопасности и недопущению срыва "голосования" украинским подпольям.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики на оккупированных территориях будут отбирать жилье, которое не перерегистрируется по законодательству РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что активисты в Симферополе намерены бойкотировать "выборы" президента РФ.

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