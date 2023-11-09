Захватчики пытаются паспортизировать заключенных на оккупированных территориях – ЦНС

Оккупанты угрожают этапировать в Новороссийск тех заключенных, которые отказываются брать российский паспорт.
Российские захватчики на оккупированных территориях продолжают принудительную паспортизацию населения, в том числе украинцев, отбывающих наказание за совершенные преступления.
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
В сообщении указывается, что в местные фейковые организации федеральной службы наказаний поступила задача подать списки тех украинцев, которые до сих пор не получили паспорт РФ. Отдельно необходимо подать списки тех категорически отказавшихся.
Отмечено, что с такими украинцами нужно провести дополнительные разговоры, в частности пригрозить этапированием в Новороссийск, где их уже не смогут посещать родственники.
"Центр национального сопротивления акцентирует, что все коллаборанты, которые позволяют похищать украинцев нам известны и понесут за свои действия ответственность, ведь у Руха Сопротивления есть время и опыт", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях привлекают детей к сотрудничеству с армией страны-агрессоры.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.
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