Захватчики пытаются паспортизировать заключенных на оккупированных территориях – ЦНС

Оккупанты угрожают этапировать в Новороссийск тех заключенных, которые отказываются брать российский паспорт.

Российские захватчики на оккупированных территориях продолжают принудительную паспортизацию населения, в том числе украинцев, отбывающих наказание за совершенные преступления.

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Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что в местные фейковые организации федеральной службы наказаний поступила задача подать списки тех украинцев, которые до сих пор не получили паспорт РФ. Отдельно необходимо подать списки тех категорически отказавшихся.

Отмечено, что с такими украинцами нужно провести дополнительные разговоры, в частности пригрозить этапированием в Новороссийск, где их уже не смогут посещать родственники.

"Центр национального сопротивления акцентирует, что все коллаборанты, которые позволяют похищать украинцев нам известны и понесут за свои действия ответственность, ведь у Руха Сопротивления есть время и опыт", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях привлекают детей к сотрудничеству с армией страны-агрессоры.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.

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