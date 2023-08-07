Захватчики развернули мобильные "паспортные столы" в Луганской области — Лысогор

Враг спешит с организацией так называемых "выборов".
Российские захватчики развернули мобильные "паспортные столы" на оккупированной Луганской области, жители которых не хотят получать гражданство РФ.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
"У города и села вблизи линии фронта, где темпы паспортизации низкие, отправились мобильные паспортные столы. О безопасности людей россияне не думают — только вручить документы образца РФ до 10 сентября как можно большему количеству населения", — говорится в сообщении.
Он отметил, что враг спешит с организацией так называемых "выборов", и, чтобы повысить явку, усиливают меры по принудительной паспортизации населения.
Кроме того, глава Луганской ОВ заявил, что на оккупированных территориях захватчики выдают школьникам дневники с текстом военной присяги стране-оккупанту.
Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области, близ Сватового, Силы обороны уничтожили место, с которого россияне запускали свои беспилотные летательные аппараты.
Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированной части Луганской области в Сватовском районе захватчики повесили гражданского человека за четкую проукраинскую позицию.
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