Захватчики развернули мобильные "паспортные столы" в Луганской области — Лысогор

Враг спешит с организацией так называемых "выборов".

Российские захватчики развернули мобильные "паспортные столы" на оккупированной Луганской области, жители которых не хотят получать гражданство РФ.

Также читайте Оккупанты подключают связь и интернет в Луганской области к российским операторам

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"У города и села вблизи линии фронта, где темпы паспортизации низкие, отправились мобильные паспортные столы. О безопасности людей россияне не думают — только вручить документы образца РФ до 10 сентября как можно большему количеству населения", — говорится в сообщении.

Он отметил, что враг спешит с организацией так называемых "выборов", и, чтобы повысить явку, усиливают меры по принудительной паспортизации населения.

Кроме того, глава Луганской ОВ заявил, что на оккупированных территориях захватчики выдают школьникам дневники с текстом военной присяги стране-оккупанту.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области, близ Сватового, Силы обороны уничтожили место, с которого россияне запускали свои беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированной части Луганской области в Сватовском районе захватчики повесили гражданского человека за четкую проукраинскую позицию.

Читайте также: