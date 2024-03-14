Захватчики с утра обстреливают Никополь: есть пострадавшие (фото)

С утра 14 марта российские войска обстреливают Никополь в Днепропетровской области. Известно о по меньшей мере пятерых пострадавших местных жителях.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, среди травмированных есть 7-летний мальчик. Он, а также 43-летний мужчина и две 74-летние женщины будут лечить амбулаторно. В состоянии средней тяжести госпитализирована в медучреждение 73-летняя женщина.

В результате атаки повреждены несколько многоэтажек, автомобили и городская инфраструктура. В частности, аптека.

В Офисе генпрокурора отметили, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрелов Никополя 14 марта. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия обстрелов Никополя 14 марта. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Как сообщалось, в Кривом Роге количество пострадавших из-за ракетного удара возросло более полусотни. В больнице находится 17 пострадавших, среди которых семеро детей.

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