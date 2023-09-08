Захватчики сбросили авиабомбу на Херсонскую область: есть погибшие и пострадавшие (фото)

В пятницу, 8 сентября, российские военные сбросили авиабомбу на село Одрадокаменка в Херсонской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"В Отрядокаменке российская авиабомба убила трех гражданских: двух женщин и мужчину. Четверо местных жителей получили ранения", — говорится в сообщении главы МВД.

Клименко отмечает, что следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрелов.

РФ сбросила авиабомбу на село в Херсонской области / Фото: Игорь Клименко

Руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин подтвердил атаку на населенный пункт. По его словам, травмы получили четыре женщины.

"Двух пострадавших, 54 и 62 года, госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы, 50 и 29 лет, лечение будут проходить амбулаторно", — сообщил он.

В результате авиаудара по Одрадокаменке погибли две женщины. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты сбросили авиабомбу на село в Херсонской области: четверо пострадавших. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские военные сбросили авиабомбу на село Одрадокаменка – последствия атаки. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Кроме того, оккупационная армия ударила из минометов по Веселому. Ранение получил 67-летний мужчина, его госпитализировали.

Как сообщалось, утром 8 сентября россияне ударили ракетой по админпостройке в Кривом Роге. Погиб один человек – работник полиции. Кроме того, около 50 человек получили ранения.

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