Захватчики сбросили авиабомбу на оккупированную Херсонщину

На месте падения была обнаружена авиабомба ФАБ-250.
Российские захватчики сбросили авиабомбу на оккупированную часть Херсонской области.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Astra.
Источники канала сообщили, что местный житель села Новоукраинка обнаружил в поле воронку, а в ней — неразорвавшуюся авиабомбу.
"Авиабомба упала в 5 км от села Новоукраинка в Новотроицком районе Херсонской области", — говорится в сообщении.
Захватчики прибыли на место и обнаружили авиабомбу ФАБ-250.
"Местное население предупредили об опасности, в ближайшее время утилизируют бомбу", — сообщает канал Astra.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты выпустили авиабомбы на Херсонскую область, в результате чего погибли супруги.
Кроме того, мы ранее информировали, что житель Белгорода написал заявление на военных РФ из-за падения бомб на область.
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