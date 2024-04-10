Захватчики сбросили авиабомбу на оккупированную Херсонщину

На месте падения была обнаружена авиабомба ФАБ-250.

Российские захватчики сбросили авиабомбу на оккупированную часть Херсонской области.

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Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Astra.

Источники канала сообщили, что местный житель села Новоукраинка обнаружил в поле воронку, а в ней — неразорвавшуюся авиабомбу.

"Авиабомба упала в 5 км от села Новоукраинка в Новотроицком районе Херсонской области", — говорится в сообщении.

Захватчики прибыли на место и обнаружили авиабомбу ФАБ-250.

"Местное население предупредили об опасности, в ближайшее время утилизируют бомбу", — сообщает канал Astra.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты выпустили авиабомбы на Херсонскую область, в результате чего погибли супруги.

Кроме того, мы ранее информировали, что житель Белгорода написал заявление на военных РФ из-за падения бомб на область.

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