Захватчики снизят зарплаты коллаборантам на оккупированных территориях

В то же время, откомандированным на оккупированные территории россиянам надбавки сохранят.
Жителям оккупированных территорий, которые сотрудничают с российскими захватчиками, снизят заработную плату.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
Сообщается, что захватчики решили убрать надбавку для коллаборантов, работающих в оккупационных администрациях "в сложных условиях".
Это значит, что для некоторых коллаборантов зарплата снизится в полтора раза.
В то же время, откомандированным на оккупированные территории россиянам надбавки сохранят, поскольку их в Москве "ценят больше".
"В целом на ТОТ стремительно растет безработица и долги по выплатам зарплаты — долги даже перед работниками оккупационных администраций. Следовательно, коллаборанты стали заложниками ситуации, за которую сами несут ответственность", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях привлекают детей к сотрудничеству с армией страны-агрессоры.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.
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