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Захватчики снова ударили по Малокатериновке, где накануне от обстрела погиб ребенок

Захватчики снова ударили по Малокатериновке, где накануне от обстрела погиб ребенок

Захватчики продолжают обстрелы (фото иллюстративный) / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В результате очередного обстрела произошло возгорание частных домов.

Российские захватчики продолжают террористические обстрелы мирного населения прифронтовых общин, в частности, повторно удачный по Малокатериновке, где накануне от ранений, полученных при обстреле, погиб ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он заявил, что в результате очередного обстрела произошло возгорание частных домов.

"Россияне совершили артиллерийский обстрел Малокатериновки Запорожского района. Как следствие, произошло возгорание частных домов. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия ударила по Малокатериновке Запорожской области.

Кроме того, мы также информировали, что армия РФ ударила по кафе в Запорожье, в результате обстрела от ранений в больнице скончался подросток.

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