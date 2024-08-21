Захватчики снова ударили по Малокатериновке, где накануне от обстрела погиб ребенок

Российские захватчики продолжают террористические обстрелы мирного населения прифронтовых общин, в частности, повторно удачный по Малокатериновке, где накануне от ранений, полученных при обстреле, погиб ребенок.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он заявил, что в результате очередного обстрела произошло возгорание частных домов.

"Россияне совершили артиллерийский обстрел Малокатериновки Запорожского района. Как следствие, произошло возгорание частных домов. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия ударила по Малокатериновке Запорожской области.

Кроме того, мы также информировали, что армия РФ ударила по кафе в Запорожье, в результате обстрела от ранений в больнице скончался подросток.

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