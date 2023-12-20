Захватчики усилили охрану предателей Украины на оккупированных территориях — ЦНС

Россияне для большинства населения на оккупированных территориях являются врагами.

Российские захватчики на оккупированных территориях усиливают охрану предателей, перешедших на сторону врага и выполняющих грязную работу.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что россияне для большинства населения на оккупированных территориях являются врагами.

"Поэтому безопасность своих муртадов "освободителям" нужно обеспечивать усиленной охраной. Так, оккупанты взяли под охрану председателей так называемых «избирательных комиссий», тех, кто помогает Кремлю имитировать избирательный процесс и таким образом легитимировать оккупационный режим в родном крае

Сообщается, что теперь предатели передвигаются под стражей окупантов.

"Однако сотни ликвидированных коллаборантов не дадут соврать — такие меры дают лишь надежды на избежание неотвратимого наказания", — подчеркивают в Центре национального сопротивления.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганщины россияне вербуют "кадетов".

Кроме того, мы ранее информировали, что на захваченных территориях Украины враг похищает людей семьями. Коллаборанты наводят россиян на них, жителей подозревают в нелояльности к оккупантам.

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