Захватчики усиливают давление на жителей оккупированных территорий, которые не хотят брать российский паспорт

Российские захватчики на оккупированных южанах накануне Нового Года провели ряд рейдов по селам для "профилактических бесед" с теми, кто отказывается получать паспорт РФ.

Также читайте На оккупированных территориях угрожают отбирать автомобиль за отказ от паспорта РФ

Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

В сообщении указывается, что в регионе идет принудительная паспортизация, чтобы по документам изменить состав населения. Тех, кто отказывается получать красную макулатуру, ограничивают в правах и запугивают, ведь для оккупантов они "не лояльные жители".

"Да, накануне Нового Года россияне провели рейды по селам ТОТ Херсонщины, во время которых населенные пункты перекрывались, а у людей проводились обыски по возможному сотрудничеству с Силами Обороны", — сообщает ЦНС.

В Центре национального сопротивления отметили, что в регионе большинство населения так и не получило паспорт РФ. В результате россияне вынуждены разрешить голосование на так называемых выборах президента без российского паспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пытается изменить демографический состав на оккупированной Луганской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ищут на оккупированных территориях людей, которые будут за деньги свидетельствовать против Украины.

Читайте также: