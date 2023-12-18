Захватчики усиливают поиски украинского подполья на оккупированных территориях — ЦНС

Российские захватчики организуют новые группы по поиску украинского подполья на оккупированных территориях.

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Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В ЦНС заявили, что украинское подполье на оккупированных территориях фиксирует ужесточение контрдиверсионного режима захватчиков.

"Россияне сформировали отдельные маневренные группы РЭР, которые пытаются запеленговать источники излучения от спутниковых телефонов. Противнику известно, что силы обороны используют в военных целях аппаратуру оператора спутниковой связи "Iridium". Также для прочеса населенных пунктов было выделено около ста представителей росгвардии", – говорится в сообщении.

В ЦНС призвали жителей оккупированных территорий сообщать о наличии подозрительных антенн маршруты перемещения и места скопления росгвардейцев.

"В то же время данные мероприятия проводятся показательно для психологического давления на местных жителей, которые передают информацию Силам обороны", — заявили в ЦНС.

Кроме того, В ЦНС призвали быть осмотрительными при фиксации техники и личного состава врага, а также при передаче данной информации Силам обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики уничтожают в Мариуполе здание, где они пытали и убивали украинцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики пытаются привлечь в армию РФ граждан Украины на оккупированных территориях.

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