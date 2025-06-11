ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

Захватчики в Харькове попали в многоэтажку: один человек погиб, более десяти пострадали

В ночь на 11 июня российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
БПЛА Shahed

БПЛА Shahed

Российские захватчики в ночь на 11 июня обстреляли город Харьков, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

Он заявил, что в Слободском районе города было зафиксировано попадание в многоэтажку, в результате чего загорелся пожар с 3-го до последнего этажа.

«В пятиэтажном доме горят более 15-ти квартир. Есть пострадавшие. Еще по одному адресу попадания под завалами могут быть люди», — говорится в сообщении.

Позже харьковский мэр сообщил, что стало известно об одном погибшем человеке в результате обстрела.

«Есть информация о по меньшей мере десяти раненых», — сообщил глава города.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 11 июня проводят массированную атаку ударных беспилотников на Харьков.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 11 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie