Захватчики в Харькове попали в многоэтажку: один человек погиб, более десяти пострадали

БПЛА Shahed

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Российские захватчики в ночь на 11 июня обстреляли город Харьков, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

Он заявил, что в Слободском районе города было зафиксировано попадание в многоэтажку, в результате чего загорелся пожар с 3-го до последнего этажа.

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«В пятиэтажном доме горят более 15-ти квартир. Есть пострадавшие. Еще по одному адресу попадания под завалами могут быть люди», — говорится в сообщении.

Позже харьковский мэр сообщил, что стало известно об одном погибшем человеке в результате обстрела.

«Есть информация о по меньшей мере десяти раненых», — сообщил глава города.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 11 июня проводят массированную атаку ударных беспилотников на Харьков.

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Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 11 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.