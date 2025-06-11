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Захватчики в Харькове попали в многоэтажку: один человек погиб, более десяти пострадали
В ночь на 11 июня российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.
Российские захватчики в ночь на 11 июня обстреляли город Харьков, в результате чего погиб один человек.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
Он заявил, что в Слободском районе города было зафиксировано попадание в многоэтажку, в результате чего загорелся пожар с 3-го до последнего этажа.
«В пятиэтажном доме горят более 15-ти квартир. Есть пострадавшие. Еще по одному адресу попадания под завалами могут быть люди», — говорится в сообщении.
Позже харьковский мэр сообщил, что стало известно об одном погибшем человеке в результате обстрела.
«Есть информация о по меньшей мере десяти раненых», — сообщил глава города.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 11 июня проводят массированную атаку ударных беспилотников на Харьков.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 11 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.