Захватчики в Крыму активно ищут украинских партизан — ЦНС

Враг озабочен активностью и повышенной эффективностью Движения сопротивления в Крыму.
В оккупированном Крыму российские захватчики активизировали действия по поиску украинского подполья, а также ужесточили административно-полицейские меры.
Об этом говорится в сообщении Центра Национального сопротивления.
В ЦНС заявили, что в течение последнего месяца на полуострове наблюдалась тенденция увеличения среднесуточной пропускной способности гражданских лиц на админграницы между оккупированным Крымом и Херсонской областью.
В настоящее время этот показатель составляет около 15 тысяч человек в сутки.
Кроме того, российские захватчики ужесточили контрразведывательный режим для обнаружения украинского подполья.
"Враг обеспокоен активностью и повышенной эффективностью Движения сопротивления в Крыму, в результате чего усилил контрразведывательный режим, в том числе с целью выявления и борьбы с украинским подпольем", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму партизаны проникли на Евпаторийский авиационный ремонтный завод.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в Крыму строят оборонительные сооружения рядом с Феодосией в сторону Керчи.
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