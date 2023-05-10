Захватчики в Мариуполе уничтожили более 1,1 тысяч домов

Еще более двух тысяч домов повреждены.

Во временно оккупированном Мариуполе с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили более 1,1 тысяч домов. Теперь захватчики их сносят, пытаясь скрыть свои военные преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

"С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили 2208 домов в Мариуполе. Из них 50% — уничтожено. Сейчас они их сносят, оставляя котлованы и груды камней", — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Враг демонтировал 282 многоквартирных дома, пытаясь избежать наказания для военных преступников.

Напомним, захватчики начали мобилизацию населения Мариуполя. Военкомат уже отправил на медкомиссию первую партию мужчин-бюджетников.

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