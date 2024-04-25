Захватчики в оккупированном Бердянске заставляют детей убирать город на "субботниках"

"Субботники проводятся как в советское время, когда все направлено на "показуху".

В оккупированном Бердянске российские захватчики заставляют детей заниматься бесплатным трудом, а именно убирать город на так называемых "субботниках", практиковавшихся во времена советской оккупации Украины.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Уборка территорий школ ограничилась не одной субботой. Субботник растянулся практически на неделю. Школьники здесь вынуждены приводить в порядок не только прилегающие территории, но и площади вне них", — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что все проводится как в советское время, когда все направлено на "показуху".

"Но проблему антисанитарии во временно оккупированных городах и селах Украины такие акции не решают. Нехватка дворников и работников ЖКХ на аннексированных территориях просто критическая и достигает более 80 процентов", — заявили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия превращает ТОТ Украины в крупную свалку.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики масштабируют процесс промывания мозгов детям на оккупированных территориях.

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