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Захватчики за прошедшие сутки 28 раз обстреляли Сумщину

Захватчики за прошедшие сутки 28 раз обстреляли Сумщину

Обстрел/фото иллюстративный

Всего было зафиксировано 150 взрывов.

За прошедшие сутки российские захватчики совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В сообщении указывается, что всего было зафиксировано 150 взрывов.

Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская общины.

  • Эсманьская община: осуществлен пулеметный обстрел и минометные обстрелы (8 взрывов).
  • Шалыгинская община: враг избивал из артиллерии (5 взрывов).
  • Белопольское общество: зафиксированы минометные обстрелы (35 взрывов), гранатометный обстрел (29 взрывов) и артобстрелы (9 взрывов).
  • Середино-Будская община: совершен авиаудар (5 взрывов) и авиаудар ракеты НУРС (4 взрыва).
  • Краснопольское общество: 18 мин сбросил враг на территорию общины. Также были артобстрелы общины (8 взрывов).
  • Дружбовская община: россияне сбросили 4 управляемых авиационных бомбы на территорию общины. Повреждены жилые дома, помещения пожарной части и одного из предприятий.
  • Великописаревское общество: совершен минометный обстрел (11 взрывов).
  • Хотинская община: был минометный обстрел (4 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты применили ракеты производства КНДР во время удара по Селидову.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине вражеский дрон попал в машину.

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