Захватчики за прошедшие сутки 28 раз обстреляли Сумщину

Всего было зафиксировано 150 взрывов.
За прошедшие сутки российские захватчики совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
В сообщении указывается, что всего было зафиксировано 150 взрывов.
Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская общины.
- Эсманьская община: осуществлен пулеметный обстрел и минометные обстрелы (8 взрывов).
- Шалыгинская община: враг избивал из артиллерии (5 взрывов).
- Белопольское общество: зафиксированы минометные обстрелы (35 взрывов), гранатометный обстрел (29 взрывов) и артобстрелы (9 взрывов).
- Середино-Будская община: совершен авиаудар (5 взрывов) и авиаудар ракеты НУРС (4 взрыва).
- Краснопольское общество: 18 мин сбросил враг на территорию общины. Также были артобстрелы общины (8 взрывов).
- Дружбовская община: россияне сбросили 4 управляемых авиационных бомбы на территорию общины. Повреждены жилые дома, помещения пожарной части и одного из предприятий.
- Великописаревское общество: совершен минометный обстрел (11 взрывов).
- Хотинская община: был минометный обстрел (4 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты применили ракеты производства КНДР во время удара по Селидову.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине вражеский дрон попал в машину.
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