Оккупанты захватили часть Селидового: военные рассказали о ситуации в городе

Враг задействовал все доступные плацдармы для наступления на город, которые он готовил с сентября.
Российские оккупанты частично захватили Селидово и пытаются окружить город, совершая штурмовые действия в близлежащих населенных пунктах.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов.
Он отметил, что в Селидово ситуация остается тяжелой, поскольку враг уже неделю проводит активные штурмовые действия, задействовав большие резервы, которые были опрокинуты с Покровского направления.
Враг задействовал все доступные плацдармы для наступления на город, которые он готовил с сентября.
Миловидов рассказал, что после 20-часового артиллерийского обстрела, который был произведен 21 октября, захватчики начали проводить штурму максимальным количеством штурмовых групп, что позволило пройти на восточные и южные окраины.
Кроме того, враг во время штурмовых действий задействует большое количество артиллерии, кабы, другие средства авиационного поражения. Также противник использует большое количество личного состава, в то время как не хватает бронированной техники.
Напомним, ранее сообщалось, что в Селидовом захватчики расстреливают местных жителей.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне близки к окружению Селидового.
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