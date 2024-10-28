Оккупанты захватили часть Селидового: военные рассказали о ситуации в городе

Враг задействовал все доступные плацдармы для наступления на город, которые он готовил с сентября.

Российские оккупанты частично захватили Селидово и пытаются окружить город, совершая штурмовые действия в близлежащих населенных пунктах.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов.

Он отметил, что в Селидово ситуация остается тяжелой, поскольку враг уже неделю проводит активные штурмовые действия, задействовав большие резервы, которые были опрокинуты с Покровского направления.

Враг задействовал все доступные плацдармы для наступления на город, которые он готовил с сентября.

Миловидов рассказал, что после 20-часового артиллерийского обстрела, который был произведен 21 октября, захватчики начали проводить штурму максимальным количеством штурмовых групп, что позволило пройти на восточные и южные окраины.

Кроме того, враг во время штурмовых действий задействует большое количество артиллерии, кабы, другие средства авиационного поражения. Также противник использует большое количество личного состава, в то время как не хватает бронированной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Селидовом захватчики расстреливают местных жителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне близки к окружению Селидового.

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