Захватчики заставляют детей на оккупированных территориях присягать на верность РФ – ЦНС

Российские захватчики заставляют детей с оккупированных территорий овладевать основами военного дела, готовя их к войне.

Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

В сообщении указывается, что пятнадцать пятиклассников и один восьмиклассник Первомайской гимназии им. Малютина временно оккупированной Луганской области приняли присягу на верность России и прошли ритуал посвящения в кадеты.

В ЦНС заявили, что детей обучают "четкому выполнению команд", а также они проходят строевую подготовку.

"Милитаризация детей на временно оккупированных территориях Украины приобретает огромные масштабы. Практически во всех городах открываются военные учебные заведения. К примеру во временно захваченном Старобельске вскоре местный "кадетский" корпус увеличит свои возможности в пять раз. Планируется, что здесь будет учиться минимум 2 лет", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на ТОТ украинских школьников заставляли писать приветствие диктатору.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия может похитить еще до 1,5 миллионов украинских детей.

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