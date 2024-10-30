Захватчики заставляют детей на оккупированных территориях присягать на верность РФ – ЦНС

оккупанты тренируют детей для войны.
Российские захватчики заставляют детей с оккупированных территорий овладевать основами военного дела, готовя их к войне.
Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.
В сообщении указывается, что пятнадцать пятиклассников и один восьмиклассник Первомайской гимназии им. Малютина временно оккупированной Луганской области приняли присягу на верность России и прошли ритуал посвящения в кадеты.
В ЦНС заявили, что детей обучают "четкому выполнению команд", а также они проходят строевую подготовку.
"Милитаризация детей на временно оккупированных территориях Украины приобретает огромные масштабы. Практически во всех городах открываются военные учебные заведения. К примеру во временно захваченном Старобельске вскоре местный "кадетский" корпус увеличит свои возможности в пять раз. Планируется, что здесь будет учиться минимум 2 лет", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на ТОТ украинских школьников заставляли писать приветствие диктатору.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия может похитить еще до 1,5 миллионов украинских детей.
Читайте также: