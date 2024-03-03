Захватил ли враг Бердичи, Орловку и Тоненькое: Лиховий рассказал о ситуации на Авдеевском направлении

В районах Бердичев, Орловки и Тоненького на Авдеевском направлении продолжаются бои. Впрочем, говорить о том, что враг захватил эти населенные пункты, оснований нет.

Об этом сообщил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"В районах этих трех сел, наиболее всех интересующих: Бердичи, Орловка и Тоненько, оперативная обстановка стабилизируется, там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия, стычки, но нет оснований говорить, что враг оккупировал или захватил эти населенные пункты", – заверил Лиховой.

Ранее речь шла о том, что после захвата Авдеевки россияне продолжают наступать.

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