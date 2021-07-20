Захватил судно, угрожал оружием и требовал выкуп: украинца впервые задержали за пиратство

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В Украине впервые раскрыто преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Украинцу, который по данным следствия, участвовал в захвате судна в Индийском океане, сообщено о подозрении.

Об этом во вторник, 20 июля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, гражданин Украины, будучи сотрудником иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах судоходства. При выполнении своих обязательств по охране в июле 2020 года он с оружием прибыл на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана ", — говорится в сообщении.

Действуя в целях собственной выгоды, используя оружие сообщил капитану о том, что он захватывает судно и требует изменения его курса в порт Фуджейра, а также выплаты денежных средств. Для подтверждения реальности своих намерений, создания психологического давления на капитана и членов экипажа гражданин Украины продемонстрировал оснащенный патронами магазин к винтовке и выстрелил в потолок капитанского мостика, что привело к повреждению элементов освещения, после чего уже под угрозой применения огнестрельного оружия повторил свои требования.

Фото: gp.gov.ua

"Капитан судна, учитывая опасность применения огнестрельного оружия в отношении него и членов экипажа, отдал приказ старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования гражданина Украины передал менеджерам компании судовладельца", — отметили в Офисе генпрокурора.

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В результате переговоров, через 4 дня представители судоходной компании предоставили распоряжение капитану выдать гражданину Украины 6 тыс долларов США в обмен на сдачу им оружия и разблокирование работы судна.

"Правоохранители по месту жительства гражданина проведен обыск. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", — резюмировали в прокуратуре.

Напомним:

Ранее пираты атаковали в Гвинейском заливе у берегов Нигерии танкер Davide B и захватили 15 из 21 членов экипажа. На судне находились моряки из Украины, Румынии и Филиппин.

А в конце января в Атлантическом океане у берегов Экваториальной Африки пираты захватили грузовое судно турецкой компании. 15 членов экипажа взяли в заложники, среди них были раненные. Одного моряка пираты убили.

Новости мира: возле берегов Нигерии пираты атаковали судно, на борту которого были украинцы

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