Захватили госреестр: в Украине разоблачили незаконную схему оформления документов моряков

СБУ разоблачила незаконную схему, в которой злоумышленники завладели госреестром и зароблялм $150 млн ежегодно.

Правоохранители остановили масштабную преступную схему при оформлении документов моряков. Вследствие манипуляций с разрешительными документами моряков злоумышленники могли зарабатывать 150 млн долларов США ежегодно.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков и пресс-служба СБУ.

Как оказалось, сеть агентов-посредников за вознаграждение "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации. Злоумышленники несанкционированно вмешивались в государственный реестр.

Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов.

Моряки были вынуждены обращаться к "посредникам", которые с помощью нелегитимного приложении загружали документы в реестр, обеспечивали положительное прохождения тестирования и конечное подтверждение квалификации. Самому заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования. "Вознаграждение" составляла 3-8 тыс. долларов.

В схеме были задействованы бывшие и нынешние чиновники Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

По словам киберспециалистов, госреестр документов моряков и автоматизированные системы контролировали посторонние лица, хотя они разрабатывались и были приобретены за государственные средства.

В свою очередь, глава Мининфраструктуры заверил, что виновные понесут наказание. Кубраков заявил, что его ведомство вместе с Минцифры работают над усовершенствованием системы дипломирования.

Напомним, что СБУ задержала двух полковников по подозрению в госизмене.

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