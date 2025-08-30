"Захватили только в фантазиях": в ВСУ объяснили, почему летнее наступление России провалилось

Российские военные / © Associated Press

Российские войска не смогли достичь заметных результатов в районе Покровска, несмотря на сосредоточение там более 100 тысяч военных. Аналогичная ситуация наблюдается вблизи Часов Яра и Торецка.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Результаты летней кампании РФ

По словам Трегубова, в начале летней кампании на этом направлении враг имел около 110 тысяч военных, в настоящее время их количество уменьшилось до примерно 100 тысяч.

«Чтобы представить масштаб этой цифры, в большинстве европейских стран такой армии просто нет… Со всем тем, летняя компания подходит к завершению. Несмотря на очень агрессивные действия на то, что в некоторых моментах удалось продавить украинские позиции, никакой скорой победы россиян нет», — отметил Трегубов.

Спикер подчеркнул, что Покровск до сих пор остается под контролем Украины, а заявления Кремля о захвате Часов Яра или Торецка являются «фантазиями российского диктатора Владимира Путина».

«Продолжается бой, для нас это крайне тяжело держать такую большую орду. Но со всем тем мы доказываем миру, что Россия не является ни большим военным государством, ни военным гегемоном», — подытожил он.

Напомним, украинские Вооруженные силы дают отпор оккупационной армии РФ на многих участках фронта. Украинские войска отбили Михайловку возле Покровска после успешных контратак.