Захватывал Мариуполь и Волноваху, а затем получил медаль: разоблачен еще один предатель

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны в Донецкой области. В частности, подозрение получил вражеский пулеметчик, помогавший захватывать Мариуполь и Волноваху.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Украинские защитники взяли его в плен во время контрнаступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении в конце ноября 2023 года. Задержанным оказался дончанин, который в начале полномасштабного вторжения РФ добровольно присоединился к одному из мотострелковых полков Южного военного округа вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

Его назначили на "должность" пулеметчика, выдали оружие и боеприпасы, а также удостоверение и одежду российского образца. Затем предателя отправили на полигон, он прошел тактическую и огневую подготовку.

После завершения "курсов" его отправили на передовую, где он участвовал в захвате Мариуполя и Волновахи. Впоследствии его в составе оккупационного подразделения перебросили в Запорожье для сдерживания контрнаступления украинских войск в Пологовском районе", — добавили в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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