Захватывала СБУ, штурмовала ОГА, работала на оккупантов: пенсионерка из Луганска жалуется, что не получает выплат из Украины (видео)

Захватывала СБУ, штурмовала ОГА, работала на оккупантов: пенсионерка из Луганска жалуется, что не получает выплат из Украины (видео)

Женщина сетует на то, что российской пенсии ей не хватает даже на оплату коммунальных услуг.

В Луганске пенсионерка, которая 7 лет назад принимала участие в захвате зданий СБУ и ОГА, сейчас сетует, что перестала получать пенсию от Украины.

Видео было опубликовано в Сети.

"В Луганске бабушка, которая в 2014 году привела "русский мир" и принимала участие в захвате ОГА и СБУ, жалуется, что ее лишили украинской (бандеровской или фашистской) пенсии. Вот странно, так хотела "русский мир", что предала Украину, а теперь хочет пенсии от Украины. Какой-то диссонанс", — написали авторы публикации.

В кадре бабушка рассказывает местным журналистам о том, как ей нелегко живется в так называемой "ЛНР".

"Я принимала участие в первом захвате ОГА, провела там ночь, принимала участие в захвате СБУ, вошла 6 апреля и полгода там проработала в сверхсложных условиях на кухне. Принимала там присягу. Из-за болезни ушла. Сейчас уже 8 месяцев я не получаю пенсию от Украины, а всего 2130 рублей начала получать от (так называемой) "ЛНР", рассказала пенсионерка.

По ее словам, этих денег не хватает на оплату коммунальных услуг – у нее за долги уже отключили свет и собираются отключить газ.

"Скоро можно ожидать, что людей начнут выбрасывать на улицу", — жалуется поклонница "русского мира".

Напомним, что в Украине пенсии и социальные выплаты начислялись гражданам из оккупированной Луганской области, умершим во время пандемии COVID-19.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку