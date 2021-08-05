Закапывают мусор в песок прямо на пляже: туристы показали реалии "отдыха" в Одессе (видео)

Закапывают мусор в песок прямо на пляже: туристы показали реалии "отдыха" в Одессе (видео)

Мусор никто не вывозит с пляжа.

Туристы жалуются на огромное количество мусора, который накапливается на пляжах Одессы.

Свалки можно увидеть вдоль всего побережья Одессы и пригорода. Наличие мусорных баков никак не спасает ситуацию.

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По словам отдыхающих, муниципальный пляж в Аркадии заполнен людьми, а мусор на берегу и в воде не мешает им отдыхать. Кроме того, кто-то пытался избавиться от мусора, закапывая его в песок прямо на пляже.

Еще один неприятный момент: пластиковые трубы плавают прямо в море, а после сильного ливня здесь никто не убирал.

"Здесь вот обрезки трубы валяются в море. Просто какой-то ужас! Неужели это нельзя было убрать Как лежало, так и продолжает лежать. Вот еще и стекло битое. Сюда, друзья, я не рекомендую ходить", — комментируют ситуацию туристы.

Ранее сообщалось, что на популярном украинском курорте Коблево в Николаевской области в разгар сезона много туристы. Однако люди жалуются на сервис и чистоту пляжа.

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