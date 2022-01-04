Закарпатцу, который выращивал коноплю в подземной наркоферме на средства благотворителей, дали испытательный срок

Мужчина в суде уверял, что выращивал все для больного на рак брата.

48-летнему закарпатцу из села Ботар, на средства венгерского благотворительного фонда умудрился обустроить подземную наркоферму для выращивания конопли, суд назначил испытательный срок на 2 года.

Об этом пишет местное издание "Закарпатье онлайн".

Суд Виноградовского районного суда назвал подозреваемого Жолта Кевера виновным по ч. 2 ст. 310 УКУ (незаконный посев и незаконное выращивание конопли, в количестве 50 и более растений) и по ч. 1 ст. 317 УК (содержание мест для незаконного изготовления наркотических средств) и присудил ему 4 года лишения свободы с назначением испытательного срока на 2 года. Вместе с тем изъятые 626 растений конопля суд решил уничтожить, а изъятую во время обысков технику – отдать владельцам.

Напомним, что в конце сентября 2021 года полиция на ферме закарпатца нашла более 620 стеблей элитной конопли, а также специально оборудованные помещения под землей с техникой для ее выращивания, там была и система капельного полива, кондиционеры и вытяжки, обогащающие теплицы кислородом, дитчики измерение уровня света, тепла и влаги, а также устройства, измеряющие кислотность почвы.

Стоимость изъятых наркотиков оценили в 5 млн грн. Все растения элитного сорта, которые были выращены максимально правильно для получения из них больше наркотического эффекта. В общей сложности правоохранители изъяли из тайника 684 стебля конопли, 300 граммов уже высушенного наркотического вещества, семян конопли и пистолет. Однако в материалах суда речь идет только об извлечении 626 стеблей конопли.

Как сообщали закарпатские СМИ, оборудование для нарколаботарий ферма Жолта Кевера приобрела на средства венгерского благотворительного фонда Эгана Эде, финансируемого правительством Венгрии. Согласно данным, обнародованным ужгородским интернет-изданием 0312.ua, заявление на получение средств для развития собственного бизнеса в венгерский фонд еще в 2018 году направила мать Жолта Кевера – Сильвия Турдо.

«В коммерческом обосновании заявки на финансовую помощь женщина попросила средства на приобретение техники для ведения сельского хозяйства. Сумма сметы в заявке женщины составила 407,5 тыс. грн. В том же месяце в Берегово с женщиной был подписан договор о финансировании ее предпринимательской деятельности Благотворительным фондом Эгана Эде на сумму 2,8 млн форинтов, что составило 296,2 тыс. грн», – утверждает издание.

Жолт Кевер во время судебного заседания полностью признал свою вину, подтвердил, что действительно обустроил на территории собственной фермы замаскированное двухэтажное помещение, где выращивал растения конопли. Фермер также сказал, что раскаивается и объяснил, что «хотел изготовить лекарство для больного раком родного брата».

Новости Украины: на Закарпатье мужчина устроил на своей ферме мощную нарколабораторию

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