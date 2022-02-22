Закарпатье готово принять переселенцев с Востока и опасается "венгерского вопроса"

Власти региона ведут переговоры с санаториями и владельцами гостиничного бизнеса, которые могут разместить у себя людей.

Закарпатье готово принимать вынужденных переселенцев с Востока в случае необходимости.

Об этом рассказал глава Закарпатской ОГА Виктор Мыкыта, сообщает "Укринформ".

По его словам, власти уже сейчас ведут переговоры с санаториями и владельцами гостиничного бизнеса, которые смогут разместить у себя людей.

"Каждая область страны в случае войны должна играть свою роль, Закарпатье в данном случае рассматривается как та территория, где могут временно разместиться граждане, пострадавшие в результате военных действий на востоке Украины. У нас в области есть наработанный понятный механизм действий на такой случай", – сказал Мыкыта

Он сказал, что на фоне слухов о вероятном вторжении РФ в регион прибыло уже много украинцев из других регионов.

"Люди снимают квартиры, дома, кто-то желает приобрести здесь недвижимость. И власть, и местное население будут способствовать их комфортному пребыванию в регионе", — сказал Никита.

"Венгерский вопрос"

Как сообщает "Суспильне", глава ОГА Виктор Никита отметил, что страна-агрессор вероятно захочет использовать "венгерский вопрос" для дестабилизации ситуации на Закарпатье.

По его словам, на прошлой неделе в регионе побывал заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модер, выразивший поддержку Украине.

"У нас — границы четырех стран НАТО. Любые маневры вражеских самолетов на территории региона невозможны, потому что им придется пересекать границы ЕС. Поэтому первая задача врага в Закарпатье — дестабилизировать ситуацию внутри области", — сказал Никита.

Именно поэтому через возможные провокации России силовики в Закарпатье будут усиленно охранять венгерские и словацкие дипломатические и культурные учреждения.

Напомним, что Ryanair убрала Харьков и Херсон из своей системы бронирования.

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