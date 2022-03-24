Закарпатье приобрело 12 бронированных микроавтобусов для особо важных эвакуационных операций

Закарпатская областная военная администрация в сотрудничестве с предпринимателями региона приобрела 12 бронированных микроавтобусов для эвакуации населения в горячих точках Украины.

Об этом рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Facebook.

По словам Микиты, микроавтобусы предназначены для проведения особо важных операций, таких как эвакуация граждан в условиях ведения активных боевых действий и другие важные миссии.

«Учитывая, что колонны постоянно обстреливают, существует реальная угроза жизни наших граждан, поэтому Закарпатье не стоит в стороне. Мы помогаем защитить людей, используя все возможности», – сказал он.

Общая стоимость приобретённого автотранспорта – около 12 млн гривен. Транспорт уже направляется к местам назначения.

Глава Закарпатья поблагодарил предпринимателей за помощь и подчеркнул, что благодаря совместным усилиям повышается общая обороноспособность армии.

«Сегодня наша область выполняет задачи, которые выходят за пределы края и помогают сохранить жизнь тысяч людей на линии столкновения», – заявил Микита.

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